Глава государства Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект Закона о внесении изменений в ст. 106 Конституции Украины о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований (ГБР). Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента.

Законопроекту, инициатором которого выступил Зеленский, присвоен номер 1014. Он внесен 29 августа и помечен как неотложный. Однако текста документа на сайте Рады пока нет.

Директора НАБУ назначает на должность и освобождает от должности президент Украины. Директор ГБР также назначается на должность президентом по представлению премьер-министра. Зеленский требует закрепить эти полномочия президента в основном законе страны.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончанука на должность главы Кабинета министров.

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