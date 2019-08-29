Зеленский предложил уволить с поста главы СБУ Грицака и назначить Баканова
Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уволить Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины и назначить вместо него Ивана Баканова.
Об этом говорится в проектах постановлений №1020 и 1021, передают "Украинские новости".
В данный момент Иван Баканов занимает должность первого заместителя главы СБУ. Он родился в Кривом Роге 2 мая 1974 года.
Фото: из открытых источников
Напомним, 20 мая Василий Грицак объявил о решении подать в отставку, но не был уволен Верховной Радой. Он был назначен главой СБУ в июле 2014 года по представлению бывшего президента Петра Порошенко.
Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ по решению суда открыло дело против Грицака из-за привлечения невиновного к ответственности.
Также мы сообщали, что самоотставленный, но не уволенный Радой глава СБУ Грицак получил за июнь зарплату в 72 338 гривен.