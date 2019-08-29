Днем в четверг, 29 августа, у здания парламента в Киеве, где проходит первое рабочее заседание новой Рады, продолжается акция протеста против главы МВД Арсена Авакова. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

Собравшиеся требуют не допустить Арсена Авакова к работе в новом правительстве. Они зажгли пиротехнику и скандировали "Аваков - черт" и "Мусора - позор государства".

Видео: Facebook/ Сергій Грішин

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова. Депутат Лиза Богуцкая объяснила, почему. По ее словам, это связано с тем, что экс-президент Петр Порошенко в декабре готовит переворот. До этого срока и планируется оставить Авакова в кресле министра.

Также мы писали об акции "Аваков - черт!", которая проходила у Офсиа президента 28 августа.

Кроме того, "Страна" следит за открытием новой Рады в режиме онлайн.