Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду несколько постановления на ключевые должности в ГПУ. Одним документом он просит парламент уволить с должности генпрокурора Юрия Луценко. В другом постановлении предлагает назначить главой ГПУ Руслана Рябошапку.

Законопроекты зарегистрированы 29 августа под №№1018 и №№1019 соответственно и внесены Зеленским в парламент в четверг днем. Их тексты на сайте парламента в настоящее время отсутствуют.

Рябошапка в настоящее время занимает должность заместителя главы Офиса президента. Он родился в 1976 году в поселке Зеленогорское Одесской области. Является политиком и адвокатом. Был заместителем министра юстиции, член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с марта 2016 года. 9 июня 2017 года ушел с должности члена НАПК. На выборах Президента Украины 2019 года был советником Зеленского.

Как сообщалось, 29 августа Луценко написал заявление на имя Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.

Напомним, Зеленский внес в парламент кандидатуру Гончарука на должность главы Кабмина.