Компания Xiaomi не перестает удивлять мир «умными» гаджетами для дома, и на этот раз выпустила «умную» микроволновку под брендом Mijia. Новинка поддерживает голосовое управление, имеет 26 режимов работы и подключается к Wi-Fi. Подробнее о микроволновой печи Mijia Microwave Oven расскажет популярный интернет-магазин «Стилус».

Голосовое управление и другие особенности Mijia Microwave Oven

Наверное, микроволновка есть практически на каждой кухне, она сразу полюбилась домохозяйкам, поскольку помогает быстро разогреть пищу и не занимает много места, а продвинутые модели еще и имеют запрограммированные режимы и рецепты. Большинство функций автоматизировано — можно готовить и заниматься другими делами одновременно. Неудивительно, что компания Xiaomi решила сделать такой прибор «умным», реализовав возможность управления через смартфон.

Микроволновая печь Mijia Microwave Oven подключается к сети по Wi-Fi стандарта 802.11 b/g/n, а управление осуществляется с помощью голосового помощника через смартфон или смарт-колонку. Пока что поддерживается только китайский язык, но не исключено, что в будущем появятся русский и украинский. С помощью голосового помощника можно узнать, сколько осталось времени до приготовления блюда или удаленно управлять параметрами работы со смартфона через приложение Mijia. Для микроволновки разработали специальное приложение, где пользователь может:

просматривать новые рецепты;

выставлять температуру;

управлять разными функциями.

Дизайн Mijia Microwave Oven

Микроволновка от суббренда Mijia выполнена в минималистичном стиле — утонченный корпус, сенсорные кнопки, компактный экран и ничего лишнего. Тип установки — отдельностоящая. Такая конструкция пользуется не меньшим спросом, чем встраиваемая микроволновая печь. Универсальная белая расцветка отлично впишется в интерьер любой кухни, прибор устанавливается на ножки. Высота корпуса 447 мм, ширина 347 мм, толщина 281 мм, вес 10,8 кг.

Инновационный способ разогрева и 26 режимов работы

За работу «умного» кухонного помощника отвечает магнетрон от Toshiba мощностью 700 Вт. Частота микроволн — 2450 МГц, такой показатель в большинстве современных микроволновок. Но Mijia отличается от других приборов способом разогрева — если мы привыкли, что еда вращается на поддоне и равномерно прогревается со всех сторон, то в микроволновке Xiaomi абсолютно другой принцип работы. Блюдо, поставленное в камеру, не вращается, но все равно нагревается равномерно благодаря всенаправленному отражению микроволн. Максимальная мощность микроволновки — 1150 Вт, минимальная — 700 Вт. Объем печи составляет 20 литров, что является стандартным размером. Этого достаточно для семьи из 2-3 человек.

В Mijia есть 26 режимов работы, основные из них:

быстрый нагрев;

3 вида разморозки продуктов;

стерилизация;

оттаивание;

11 запрограммированных рецептов.

Также есть стандартный режим разогрева пищи за 60 секунд и возможность установить ручные настройки. С помощью приложения Mijia можно проверить и загрузить новые рецепты из интернета.

Особенности сенсорного управления

В микроволновке Mijia предусмотрено все для максимального удобства пользователя. Есть большой экран, на котором отображаются заданные параметры и время приготовления блюда. Установка времени и мощности осуществляется с помощью крутящейся ручки. Настройка параметров работы происходит сенсорными кнопками — достаточно нажать на клавишу с нужным режимом, и микроволновка начнет выполнение поставленной задачи.

Дата выхода и цена микроволновки Mijia

Продажи в Китае стартовали уже 1 августа, там стоимость новинки составила 399 юаней или примерно 58 долларов. О поставках микроволновки в Украину пока не известно.