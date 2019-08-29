Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончанука на должность главы Кабинета министров. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Проекту присвоен номер 1022, а также указана дата его внесения - 29 августа 2019 года. Однако текст законопроекта пока отсутствует.

Скриншот: rada.gov.ua

Алексею Гончаруку 35 лет, однако он успел защитить докторскую диссертацию в области права.

Фото: rada.gov.ua

Он возглавлял юридический отдел компании "PRIOR-Invest", был арбитражным управляющим, основателем и управляющим партнером Юридической фирмы "Constructive Lawyers", возглавлял "Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам", ООО "Первая украинская индустриально-инвестиционная компания", Офис эффективного регулирования (BRDO). Кроме того, был председателем третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

В 2014 году Гончарук вступил в партию "Сила людей". Работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

В мае 2019 года назначен на пост заместителя главы администрации президента Украины, затем – Офиса президента Украины, где отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

О том, что Гончарук будет премьером, сегодня после заседания фракции "Слуга народа" заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, кто такой Алексей Гончарук.