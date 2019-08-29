В четверг, 29 августа, в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект об изменении законов о деятельности Национальной гвардии. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

"Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины" (№1007) внесен в парламент президентом и отмечен как неотложный.

Самого текст законопроекта и сопроводительных документов к нему на сайте Верховной Рады пока нет.

Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua

Напомним, Зеленский подал в Раду проект закона об импичменте президента.

Также мы писали, что первые зарегистрированные законопроекты в Верховной Раде касались земельной реформы и оргвопросов.

Кроме того, "Страна" следит за открытием новой Рады в режиме онайлн.