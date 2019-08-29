Киевская полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины, который был обнаружен в ночь на 29 августа на обочине кольцевой дороги с ножевым ранением и скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

Уточняется, что сообщение и том, что на обочине дороги лежит раненый мужчина и просит о помощи поступило правоохранителям около 1:00. Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что у мужчины колото-резаное ранение шеи. Неизвестный скончался до приезда скорой помощи.

Полиция устанавливает личность погибшего. На вид ему 25-30 лет, среднее телосложение, средний рост, темные коротко стриженные волосы. Мужчина был одет в темные спортивные брюки, белые носки, кроссовки, светлую футболку.

Если кто-то владеет информацией об обстоятельствах инцидента, правоохранители просят сообщить ее на спецлинию 102 или в Святошинское управление полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Ведется поиск причастных к преступлению.

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