В четверг, 29 августа, в первый день работы нового депутатского созыва в парламенте Украины планируют рассмотреть законопроект "о защите от депутатского спама". Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия в кулуарах парламента. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

В частности, предложено увеличить число депутатских подписей, необходимых для регистрации одного законопроекта с 1 до примерно 20. По мнению Арахамии, это поможет оптимизировать процесс рассмотрения и принятия законопроектов, чтобы "они не лежали".

"Всегда, когда увольняется народный депутат, что он говорит? "Я работал хорошо, плодотворно, я разработал и зарегистрировал 5 тысяч законов". Потом его спрашиваешь, сколько приняли, а он говорит: один. А вы же понимаете, что весь аппарат, сейчас есть статистика, не проверен еще мной, но люди говорят, что 30 млн грн тратится на содержание одного депутата. Из этих 30 млн грн – только 2 млн его зарплата. То есть 28 млн – это тот аппарат, секретариат, руководство и все такое, это как раз благодаря тому, что есть депутатский спам. На мой взгляд, надо сокращать, надо оптимизировать", - заявил представитель "Слуги народа".

Мы ведем прямой репортаж о событиях первого дня нового парламента Украины.

Как сообщала "Страна", нардепы уже сформировали пять фракций и депутатскую группу, а также назвали их руководителей. В депутатскую группу самовыдвиженцев "За будущее" вошли 23 парламентария.

Парламентскую коалицию единолично сформировали 254 "слуги народа". При этом Юлия Тимошенко говорит, что ее "Батькивщина" в оппозицию не уйдет.