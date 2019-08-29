Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску экс-мэра столицы Леонида Черновецкого относительно запрета Юрию Луценко выезжать за границу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные на посту генерального прокурора сразу после его увольнения. Среди других требований иска - обязать Государственную пограничную службу ограничить выезд Юрия Луценко за границу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения относительно иска и доказательства в их подтверждение.

Напомним, СБУ объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям. Соответствующая информация содержится на сайте МВД в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти". Указывается, что Черновецкий исчез 24 июля 2017 года, но место исчезновения не уточняется. В пункте "мера пресечения" указано: "постановление суда о разрешении на задержание с целью привода".

Ранее Черновецкий опубликовал текст своей личной молитвы Богу, в которой есть слова: "Благодарю Тебя за бизнес". Он также признался в любви к социалистическому строю.