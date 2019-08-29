Во время церемонии по случаю Дня памяти павших защитников Украины, проходившей на Михайловской площади в Киеве, впервые поименно назвали погибших и пропавших без вести 29 августа 2014 года во время боев под Иловайском. Об этом сообщает "Большой Киев".

О том, что на церемонии зачитают список погибших в Иловайском котле, сообщил на своем Facebook редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"272 украинских воина погибли, умерли от ран и пропали без вести во время боев с русскими оккупантами в районе населенного пункта Иловайск 29 августа 2014. Еще 1 военнослужащий погиб в этот день в 2016-м году. 273 имени будет озвучено сегодня на церемонии Национального дня памяти павших защитников Украины на Михайловской площади", - написал Бутусов.

Кроме того, в посте журналист привел фамилии этих 273 человек, составленный заместителем Национального военно-исторического музея Минобороны Ярославом Тинченко.

24-29 августа 2014 года состоялась развязка Иловайской трагедии, когда украинские подразделения попали в окружение. Это батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б". 28 августа положение украинских военных стало критическим, в связи с чем Петр Порошенко обвинил Россию в открытом вооруженном вторжении на Донбасс.

24 августа 2019 года, на День независимости Украины, президент Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

28 августа стало известно, что избранные народные депутаты от партии "Слуга народа" перед первым заседанием Верховной Рады ІХ созыва возложат цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади.