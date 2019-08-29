Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет участвовать в мероприятиях в Польше, приуроченных к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, потому что туда не пригласили президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Сообщается, что посетить Польшу 1 сентября Александра Лукашенко пригласил польский глава государства Анджей Дуда. Однако президент Беларуси отказался, поскольку на памятные мероприятия не пригласили Владимира Путина.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт не стала комментировать изданию эту информацию. А в МИДе Беларуси заявили, что на мемориальных мероприятиях в Варшаве будет представлять чрезвычайный и полномочный посол республики в Польше.

Напомним, на мероприятии будут Зеленский и Трамп, они встретятся в Польше.

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