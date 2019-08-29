Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском, в ходе которого обсудил основные результаты саммита "Группы семи", который состоялся во французском Биаррице. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Глава Украинского государства положительно оценил позицию участников саммита, которая касается невозможности возвращения России к G7. Также президент Украины поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите "Семерки" в США в 2020 году.

Со своей стороны Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, в этом году главной темой саммита G7 была борьба с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин. Тему выбрал французский президент Эммануэль Макрон, поскольку Франция выступила организатором саммита и председательствовала на нем.

Также мы писали, что в итоговом заявлении лидеров G7 было пять пунктов, один из них об Украине.