Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент). Об этом свидетельствует соответствующий раздел на сайте украинского парламента.

На официальной интернет-странице Рады указаны номер и дата регистрации законопроекта: № 1012, 29 августа 2019 года. Однако текст документа пока отсутствует.

Скриншот: rada.gov.ua

Вскоре украинский лидер Владимир Зеленский выступит перед депутатами Верховной Рады IX созыва. Как сообщала "Страна", во время перерыва в зале заседаний парламента установили экраны для суфлера.

Мы также писали, что во время первого рабочего заседания Рады член временного президиума Дмитрий Разумков объявил, что фракция партии "Слуга народа" получила права парламентской коалиции.