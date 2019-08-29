В 2019 году средний чек гардероба для отправки ребенка в школу увеличился на 50%: одеть мальчика в школу обойдется в среднем в 1510 гривень, а девочку - 1660 гривень. Об этом говорится в аналитике OLX, которую приводит "ЕП". При этом обязательную школьную форму в Украине отменил Зеленский.

Сообщается, что самый дорогой элемент гардероба - обувь. На площадках интернет-объявлений пара в среднем стоит 370 грн. На канцелярские товары необходимо выделить чуть больше 500 грн.

В 2018 году средний чек на школьную одежду был меньше примерно наполовину. Комплект одежды для мальчика стоил 1000 грн в среднем, в 2019 году стоимость основных вещей в школу для мальчика составляла 1510 грн.

"Сюда вошли пара брюк, обуви, две рубашки и спортивный костюм с кроссовками. Дороже всего обойдутся кроссовки, средняя цена на OLX составляет 340 грн в среднем и спортивная форма - 300 грн. Однако можно сэкономить и приобрести спортивную б/у обувь за 200 грн и форму за 150 грн", - говорится в аналитике.

Что касается девочек, для них школьный гардероб в 2019 году обойдется на 150 грн дороже.

"Комплект из 2-х блузок, юбки, обуви, сарафана, спортивной формы и кроссовок стоит около 1660 грн. В прошлом году родителям девочек это стоило около 1105 грн. Самой дорогой вещью из комплекта стала обувь. Новая обойдется на OLX в 490 грн, а б/у можно найти за 250 грн", - говорится в аналитике.

Фото: epravda.com.ua

В 2019 году средний чек на канцтовары составляет в среднем 516 грн. Сюда входят 2 шариковые ручки, 2 обычные карандаши, набор цветных карандашей, дневник, линейка, 10 тетрадей, фломастеры и набор для рисования (акварельные краски и альбом). "Дороже всего обойдутся фломастеры - 70 грн в среднем, набор цветных карандашей и дневник. Их цена составила 50 грн", - отмечают аналитики.

В 2018 году средний чек на стандартный набор канцтоваров почти не отличался и составлял около 500 грн.

Также отмечается, что в 2018 году можно было выбрать как новый рюкзак, так и б/у в хорошем состоянии за 300 грн, в этом году средняя стоимость составляла около 355 грн. Новая сумка для спортивной обуви обойдется в 80 грн. Можно сэкономить почти половину суммы, если брать такую ​​же вещь, но подержанную.

Как сообщала "Страна", в Киеве детей без прививок будут свободно пускать в школы и детские сады. При этом ограничения в посещении учреждений образования для невакцинированных детей могут вводиться в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистики по заболеваниям.

Напомним, что в прокуратуре потребовали пожизненное для киевлянки, заморившей голодом годовалого сына.