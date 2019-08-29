Осужденного за смертельное ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области, где он будет отбывать 10-летнее заключение. Об этом пишет "МедиаПорт" со ссылкой на пресс-секретаря межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Дарью Мартынову.

Уточняется, что Дронов этапирован в колонию еще в среду, 28 августа. По словам Мартыновой, вопрос об этапирования второй осужденной по делу - Елены Зайцевой - еще в процессе согласований. Решение принимает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

Напомним, жуткое ДТП, в результате которого погибли шесть человек произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Водитель автомобилея Lexus 20-летняя Елена Зайцева и водитель Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов нарушили правила ПДД и столкнулись на регулируемом перекрестке, травмировав пешеходов, пятеро из которых скончались на месте, а один - в больнице. 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и приговорил обоих к 10 годам лишения свободы. Адвокаты Зайцевой и Дронова пытались обжаловать приговор, но суд высшей инстанции оставил приговор без изменений.

Также мы сообщали, что в Харькове закрылась автошкола, где училась Зайцева.