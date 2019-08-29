В новой Верховной Раде уже регистрируют первые законопроекты, они касаются земельной реформы, увольнения старого Камбина и организационных вопросов работы парламента. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Одним из первых зарегистрированных законопроектов стал документ о внесении изменений в земельный кодекс Украины. Об этом сообщается на сайте Верховной рады. Также депутатам предлагается рассмотреть проекты постановлений об освобождении от должностей членов Кабинета министров, проект постановления по повестке дня первой сессии Рады на период рассмотрения организационных вопросов, о временном президиуме Рады, о счетной комиссии, а также о перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов парламента.

Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua

Напомним, "Страна" следит за открытием новой Рады в режиме онлайн. Сейчас уже создано большинство и названы главы фракций.

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