В новом правительстве Украины может не быть Министерства аграрной политики и продовольствия. Об этом со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Тема ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия обсуждалась около месяца.

Европейская бизнес-ассоциация (EБA) выразила обеспокоенность в связи с возможностью ликвидации ведомства и его присоединения к другим министерствам. Ассоциацию в этом вопросе поддержали другие профильные организации, в частности Украинская зерновая ассоциация, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", союз "Всеукраинский аграрный форум", Аграрный союз Украины и Украинская аграрная конфедерация.

Напомним, днем 29 августа члены Кабинета министров Владимира Гройсмана сложили полномочия на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва.

Уже стали известны кандидатуры на должности в новом правительстве. Например, Владимир Зеленский предложил оставить главой МВД Арсена Авакова.