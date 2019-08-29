На должность министра юстиции в новом Кабинете министров Украины будет предложен уже экс-глава правления "Офиса эффективного регулирования" Денис Малюська. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

Малюська - специалист по регулированию предпринимательской деятельности и консультант Группы Всемирного банка с 2010 года Денис Малюська. Он известен как юрист, специализирующийся в направлениях регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства. В качестве консультанта Группы Всемирного банка оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии. Прошел обучение в КНУ им и Университета Лондона.

Денис Малюська. Фото: brdo.com.ua

Он был избран народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под номером 21. Подробнее о Малюське можно прочитать здесь.

Ранее должность главы Минюста занимал Павел Петренко, который во время внеочередных выборов в Верховную Раду входил в первую десятку партии "Украинская стратегия Гройсмана".