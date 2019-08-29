Во время первого рабочего заседания Верховной Рады 9 созыва член временного президиума Дмитрий Разумков объявил, что фракция партии "Слуга народа" получила права парламентской коалиции.

"Зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады. В соответствии с Конституцией Украины, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", - сказал Дмитрий Разумков.

Отметим, что всего в Верховной Раде Украины 9 созыва сформированы пять депутатских фракций и группа мажоритарщиков "За будущее".

Напомним, "Страна" следит за открытием новой Рады в режиме онлайн. Сейчас уже создано большинство и названы главы фракций.

Также мы писали, что нардепы новой Рады отправили в отставку правительство Гройсмана.