Центральная избирательная комиссия сообщает об отмене регистрации народным депутатом Украины самовыдвиженца Сергея Рудика по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198

"Решением Шестого апелляционного административного суда от 28 августа 2019 года, принятого соответствующим судом как судом первой инстанции, признаны противоправными действия Комиссии по регистрации Рудика народным депутатом Украины. А также отменено указанное постановление ЦИК от 23 августа 2019 года… согласно которому Комиссией было решено зарегистрировать народного депутата Украины Рудика, избранного на внеочередных выборах народных депутатов… и приостановлено действие этого постановления…. в части регистрации его народным депутатом Украины, до вступления упомянутого решения в законную силу", - сообщается на странице ЦИК в соцсети Facebook.

Как сообщалось, ЦИК признала избранным в округе №198 Сергея Рудика 5 августа. 12 августа Верховный суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе, кроме того, были признаны противоправными действия ЦИК, и комиссию обязали продолжить устанавливать результаты выборов в округе с учетом постановлений Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и 10 августа.

При этом в ЦИК отметили, что постановлением Большой палаты Верховного суда от 17 августа решение Верховного суда от 12 августа в части признания противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов в округе №198 было отменено с принятием нового решения, которым в удовлетворении этого искового требования отказано.

Фото: facebook.com

Напомним, 14 августа кандидат от "Слуги народа" по округу №198 Наталья Дьяченко обратилась в Шестой апелляционный админсуд с иском об отмене регистрации кандидата Рудика народным депутатом. 21 августа ЦИК установила результаты выборов в округе №198, признав избранным самовыдвиженца Рудика. 25 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа".

Также мы сообщали, что ЦИК завершила регистрацию всех 424 нардепов.