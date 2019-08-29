Благодаря технологическим достижениям и системе образования люди в будущем смогут работать всего три дня в неделю. При этом рабочий день составит четыре часа.

Об этом на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае заявил соучредитель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма, передает The Economic Times.

Ма отметил, что нынешняя система образования устарела. По его словам, она смоделирована для промышленного периода, и он предвидит день, когда машины смогут перехитрить людей в областях памяти и повторяющихся навыков.

Он подчеркнул, что системы образования в будущем должны помочь людям стать более креативными. Главный исполнительный директор Tesla Inc. Илон Маск, который выступал с Ма на одной сцене, согласился с его словами. Пользуясь случаем, он также прорекламировал свой проект Neuralink, который пытается объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом.

как сообщала "Страна", хозяин Alibaba Джек Ма вступил в ряды Коммунистической партии Китая. Он создал эту ныне крупнейшую компанию в 1999 г.

Отметим, что на пенсию он решил уйти в 54 года.