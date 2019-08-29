Верховная Рада ІХ созыва утвердила состав временного президиума. Об этом сообщает "112 Украина".

Временный президиум утвержден проектом постановления №1001. за который проголосовали 390 народных депутатов.

В состав временного президиума вошли:

  • Дмитрий Разумков – председатель подготовительной депутатской группы;
  • Руслан Стефанчук – представитель от политической партии "Слуга народа";
  • Юлий Иоффе – представитель от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
  • Андрей Кожемякин – представитель от политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина";
  • Михаил Забродский – представитель от политической партии "Европейская Солидарность";
  • Ярослав Железняк – представитель от политической партии "Голос".

Ранее "Страна" сообщала, что в Верховной Раде сформированы пять депутатских фракций, названия которых соответствуют партиям, и группа мажоритарщиков "За будущее".

Напомним, мы ведем текстовую трансляцию первого заседания новоизбранного парламента.

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