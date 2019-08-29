В четверг, 29 августа, началась первая сессия Верховной Рады 9 созыва. Вскоре перед депутатами выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Во время перерыва, объявленного в 10:20 в зале установили экраны для суфлера. Новые народные депутаты заслушают стратегическое послание Владимира Зеленского относительно внутреннего и внешнего положения Украины. Глава государства должен был начать выступление в 13:20, но его начало перенеслось из-за задержки старта первой сессии нового парламента.

Напомним, "Страна" следит за открытием новой Рады в режиме онлайн.

Также мы писали, что первая сессия новой Верховной Рады началась с небольшой задержкой. В кресле спикера уже сидит Разумков, в зале 405 нардепов.