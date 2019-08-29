Сегодня, 29 августа, члены Кабинета министров Владимира Гройсмана сложили полномочия на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва. Народные депутаты приняли их отставку. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом члены правительства будут исполнять обязанности согласно занимаемым должностям до формирования и вступления в должность нового состава правительства.

Перед этим народные депутаты сформировали временный президиум первой сессии Рады IX созыва, одобрив соответствующий проект постановления. В состав президиума вошли представители партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юлия Иоффе, Всеукраинского объединения "Батькивщина" Андрея Кожемякина, партии "Европейская солидарность" Михаила Забродского и партии "Голос" Ярослав Железняк.

Также парламентарии утвердили повестку дня первой сессии парламента. "Страна" публиковала сегодняшнюю повестку, состоящую из 27 пунктов.

Народные депутаты планируют рассмотреть законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Речь идет о документе, который был подготовлен еще при Петре Порошенко. По нему неприкосновенность снимается с 1 января 2020 года.

Также, по словам нардепа Андрея Геруса, сегодня могут рассмотреть и закон о импичменте президента.