В Верховной Раде Украины ІХ созыва сформированы пять депутатских фракций и группа мажоритарщиков "За будущее". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Названия фракций соответствуют названиям политических партий, представители которых были избраны в парламент: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Также сформирована депутатская группа самовыдвиженцев "За будущее" Дмитрия Лубинца. В ее составе 23 парламентария.

Как объявил глава временного президиума Верховной Рады Дмитрий Разумков, во фракцию "Слуга народа" вошли 254 нардепа. Руководителем фракции избран Давид Арахамия, его первым заместителем – Александр Корниенко.

Во фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" 44 депутата. Ее сопредседателями стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Во фракции "Европейская солидарность" 27 парламентариев. Сопредседатели фракции - Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

Во фракции "Батькивщина" 25 депутатов, ее лидер – Юлия Тимошенко, заместитель – Сергей Соболев.

Фракция партии "Голос" включает 17 народных депутатов. Руководитель группы – Сергей Рахманини, заместитель – Ярослав Железняк.

Сопредседателями группы "За будущее" избраны Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Ранее "Страна" рассказывала о предложениях кандидатур в новый Кабмин. Так, Андрей Загороднюк выдвинут в качестве кандидата на должность министра обороны в будущем правительстве. Главой МИД в может стать Вадим Пристайко. А на посту главы МВД Владимир Зеленский предложил оставить Арсена Авакова.