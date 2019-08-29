В июле 2019 совокупный госдолг Украины вырос на 2,5% ($2,04 млрд). Он достиг $82,4 млрд. Об этом передает Корреспондент со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Так, государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 2 066,92 млрд. гривен (82,4 млрд долларов) против 2 102,41 млрд гривен (80,35 млрд долларов) месяцем ранее. В гривневом отношении он немного сократился из-за перепадов курса гривни.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1 811,7 млрд гривен (72,22 млрд долларов) против 1 832,3 млрд гривен (70,02 млрд долларов) месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц уменьшился с 40,12 млрд долларов до 39,93 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился с 782,42 млрд гривен до 810,06 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос с 29,90 млрд долларов до 32,29 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 июля 2019 составил 255,22 млрд гривен, или 10,17 млрд долларов. При этом по итогам 2018 года госдолг в целом вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов. Годом ранее госдолг увеличился на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов до 76,31 млрд долларов.

Как сообщала "Страна", на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга Украине до конца 2019 года необходимо направить около 169 млрд грн. В Минфине утверждают, что в августе-декабре остаются риски неисполнения доходов бюджета, в частности, из-за более крепкого курса гривни и низкого объема импорта.

Мы разбирались, как гривня поссорила Минфин и НБУ и что будет с курсом дальше.

Напомним, что в Кабмине не исключают обесценивания гривни до 30,7 за доллар ради сокращения госдолга.