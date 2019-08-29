Депутаты от "Слуги народа" в кресле министра по вопросам культуры, спорта и информационной политики видят советника Президента Владимира Зеленского по гуманитарным вопросам Владимира Бородянского. Об этом со ссылкой на источники в партии пишут "Украинские Новости".

Сообщается, что, как и планировалось, три министерства будут объединены в одно. А депутаты будущей фракции "Слуга народа" в Верховной Раде выступают за назначение его главой Владимира Бородянского.

Владимир Бородняский. Фото: МедиаНяня

Бородянскому 45 лет, он получил образование в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Финансы и кредит". С 2012 по 2018 годы возглавлял медиагруппу StarLightMedia, которая принадлежит олигарху Виктору Пинчуку. Группа включает кроме прочего телеканалы СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2 и ОЦЕ ТВ.

Напомним, "Страна" следит за первым заседанием новой Рады в режиме онлайн.

Также мы писали, что в "Слуге народа" объявили, какие кандидатуры предложит Зеленский на ключевые должности в новой власти. Руслан Рябошапка станет генпрокурором, Иван Баканов - главой СБУ, Алексей Гончарук - премьером.