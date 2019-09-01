Этой осенью новый ТВ-сезон обещает много ожидаемых сериалов, как украинских, так и зарубежных. "Страна" собрала подборку самых интересных и ожидаемых из них. Что и когда смотреть уже с сентября.

Крепостная

Когда смотреть. Со 2 сентября на СТБ.

О чем. Катерину Вербицкую воспитывали как благородную барышню. Но на самом деле она всего лишь собственность богатого помещика Петра Червинского. Катерине предстоит преодолеть множество испытаний на пути к свободе.

В новом сезоне зрители увидят, какие трудности устроила Катерине Лидия Шефер, как изменится Натали Дорошенко в замужестве с Григорием Червинским, узнают секреты любви Николая Дорошенко и таинственной Елены. Также мы увидим будни киевского борделя, народное восстание, балы и свадьбу.

Сериал "Крепостная" возглавляет топ программ украинского телевидения, также он произвел настоящий фурор в Польше. Во втором сезоне будет показано 24 серии.

Американская история ужасов

Когда смотреть. С 19 сентября.

О чем. Популярный сериал в жанре ужасов - это сериал-антология, каждый сезон задуман как самостоятельный мини-сериал, с разными группами персонажей и локациями, а также с собственной сюжетной линией.

В 9-м сезоне, который получил название "1984", основное внимание будет уделено слэшерам - сюжетам в кинематографическом жанре, популярном в 1980-х и 1990-х годах благодаря лентам "Хэллоуин" и "Крик", в которых группа подростков преследуется серийным убийцей. Судя по видео, события сезона будут происходить в лесу, где молодая девушка пытается убежать от маньяка с большим ножом и укрывается в деревянном домике.

Сверхъестественное

Когда смотреть. С 1 октября

О чем. Грядущий 15-й сезон станет последним в саге о двух братьях, которые борются с нечистью. Братья Винчестеры путешествуют по США на черной Chevrolet Impala 1967 года и расследуют паранормальные явления, многие из которых основаны на городских легендах и фольклоре, а также сражаются с демонами, ангелами и самим Люцифером. С каждым сезоном им приходится противостоять все более сильному и темному злу.

В прошлом сезоне Винчестерам пришлось противостоять самому богу, для которого, как оказалось, все происходящее - это лишь способ развлечь себя от скуки. Разозленный бог выпустил в мир всю нечисть, с которой боролись братья в компании ангела и других сверхъествественных существ на протяжении 14 лет. Сезон будет состоять из 20 серий.

Ходячие мертвецы

Когда смотреть. С 6 октября

О чем. Популярный сериал о зомби-апокалипсисе основан на серии одноименных комиксов. С 2010 года он рассказывает историю, в которой выживших атакуют кровожадные ходячие мертвецы, желающие уничтожить все живое на своем пути, однако многие оставшиеся в живых люди оказываются не лучшим зомби.

В прошлом сезоне сериал лишился нескольких персонажей из основного состава, в частности, главного на протяжении 8 сезонов героя - экс-шерифа Рика Граймса, роль которого исполнял Эндрю Линкольн. Впрочем, по мнению многих, это внесло свежую струю в сериал, поскольку фаны уже несколько лет жалуются на затянутость и одни и те же повороты. В новом сезоне объединяющиеся общины будут бороться с новым опасным врагом - жестокой группой выживших.

Путь: Во все тяжкие

Когда смотреть. 10 ноября на Netflix

О чем. Это не сериал, а фильм, который является продолжением культового сериала Breaking Bad. Винс Гиллиган остается сценаристом, режиссером и продюсером всей саги "Во все тяжкие", включая и полнометражный фильм. Пока лишь известно, что фильм - это прямой сиквел оригинального сериала. Актер Аарон Пол, вероятно, вернется к роли Джесси Пинкмана - подельника главного героя сериала. Поскольку в сериале Уолтер Уайт умер, Джесси станет главным персонажем фильма. Но не исключено, что и Брайан Крэнстон вновь появился в роли Уолтера - возможно, во флэшбеке.

"Во все тяжкие" считается одним из лучших сериалов в истории телевидения. Он получил множество наград, в том числе 16 премий "Эмми" и два "Золотых глобуса".

Рик и Морти

Когда смотреть. В ноябре.

О чем. Этой осенью выходит уже 4 сезон сериала, посвященного приключениям циничного безумного ученого Рика Санчеза и его наивного и неуверенного в себе внука Морти. Создатель сериала Ройланд озвучивает обоих персонажей. Сериал появился, как хулиганская анимационная пародия на серию фильмов "Назад в будущее". Он получил чрезвычайно высокие отзывы критики, особо отмечавших его оригинальность, креативность и чувство юмора.

Пространство

Когда смотреть. С 13 декабря на Amazon Prime Video.

О чем. По сюжету, события происходят в будущем, после колонизации Солнечной системы. Некоторые планеты, такие как Марс, обрели независимость. На Церере ведется добыча льда для Земли. В ходе расследования пропажи девушки обнаруживается, что в Солнечную систему попала некая разумная субстанция космического происхождения, которая может подчинять себе людей и даже менять законы физики.

Четвертый сезон фантастического сериала "Пространство" был под вопросом, пока Джефф Безос не выкупил его у канала SyFy.

Видоизмененный углерод

Когда смотреть. Точная дата не объявлена; вероятно, начало 2020 года, Netflix.

Юэль Киннаман в роли Такеши Ковача, 1 сезон

О чем. Один из самых ярких сериалов 2018 года в жанре киберпанк рассказывает о мире далекого будущего, где сознание людей записывается на внешний носитель, который имплантируется в основание черепа и может быть вставлен в любое тело. Главный герой - Такеши Ковач, наемник из легендарного отряда повстанцев, обладающий особыми навыками. В первом сезоне его активируют через 250 лет после его смерти в чужом теле и заставляют расследовать попытку убийства богача из высших сфер общества.

Что касается второго сезона, то по сюжету, начинается сражение за гиперпространственные "Звездные врата", которые находятся на одной из далеких планет. Другие планеты и различные корпорации посылают отряды наемников завладеть ими. Самый безжалостный отряд находится под руководством капитана Ковача.

Энтони Маки сыграет Такеши Ковача во 2 сезоне

В этом сезоне главного героя будет играть актер Энтони Маки (Сокол из киновселенной Marvel о Мстителях). Он заменит шведского актера Юэля Киннамана, который играл Ковача в первом сезоне.

Новый Папа

Когда смотреть. В 2020 году на HBO.

О чем. Продолжение нашумевшего проекта Паоло Соррентино "Молодой Папа" слегка изменило название. Во втором сезоне на папский престол вместо американца Ленни Белардо (Пия XIII) в исполнении Джуда Лоу восходит англичанин, который принимает имя Иоанн Павел III - его сыграл Джон Малкович. Приглашенными звездами станут Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.