В четверг, 29 августа, депутаты новоизбранной Верховной Рады собрались на первое рабочее заседание. Утром они приняли присягу, получили удостоверения и карточки для голосования, теперь надрепы будут принимать решения.

Первое заседание началось в 13:16. Ведет его Дмитрий Разумков, член Временного президиума первой сессии Рады. В зале зарегистрировались 405 депутатов из 424. Самый старший по возрасту народный депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа – За жизнь") открыл первую сессию.

На заседании присутствует Кабинет министров, который сложит полномочия в связи с вступлением в полномочия нового созыва парламента. Также сегодня Рада должна сформировать президиум, фракции, комитеты и новый состав правительства.

Народные депутаты заслушают внеочередное послание президента Украины относительно внутреннего и внешнего положения Украины, оно было запланировано на 13:20, но, видимо, перенеслось из-за задержки начала заседания.

Мы писали, что новая Рада хочет сегодня предварительно одобрить проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены неприкосновенности народных депутатов.

Также "Страна" следит за первым заседанием новой Рады в режиме онлайн.