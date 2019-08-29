Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса, руководитель сектора "Энергетика" BRDO Алексей Оржель предложен к рассмотрению на должность министра энергетики и экологии Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Алексей Оржель будет министром энергетики и экологии. Мы поддержим, проголосуем", - сообщил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

В настоящее время Оржель занимает пост главы Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Он также является руководителем сектора "Энергетика" офиса эффективного регулирования (BRDO).

Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве и проживает в столице. Высшее образование получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт". С 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Оржель прошел в Верховную Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.

Алексей Оржель. Фото: Facebook

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