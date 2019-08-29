Должность министра энергетики предложили Алексею Оржелю
Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса, руководитель сектора "Энергетика" BRDO Алексей Оржель предложен к рассмотрению на должность министра энергетики и экологии Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Алексей Оржель будет министром энергетики и экологии. Мы поддержим, проголосуем", - сообщил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
В настоящее время Оржель занимает пост главы Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Он также является руководителем сектора "Энергетика" офиса эффективного регулирования (BRDO).
Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве и проживает в столице. Высшее образование получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт". С 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Оржель прошел в Верховную Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.
Алексей Оржель. Фото: Facebook
"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады.
Ранее стало известно, сколько нардепов формируют группу Авакова-Коломойского в Раде.
Также уЗеленского заявили, что Оксана Маркарова останется министром финансов.