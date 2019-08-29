После заседания фракции "Слуга народа" 29 августа представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что премьер-министром в новом правительстве будет Алексей Гончарук. Об этом пишет "Интерфакс-Уркаина".

По словам Геруса, большинство депутатов в Верховной Раде будет поддерживать кандидатуру заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

"Гончарук будет премьером", - сказал Герус.

Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Владимир Гройсман, занимающий пост премьер-министра Украины, заявил о своем уходе еще 28 августа. За кандидатуру нового премьера должна проголосовать новая Верховная Рада.

Напомним, "Страна" следит за первым заседанием новой Рады в режиме онлайн.

Также "Страна" подробно писала о том, кто такой Алексей Гончарук, который может стать премьером.