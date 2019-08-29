Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова. Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

"По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - сказала он.

Ранее у Зеленского допустили назначение Авакова вице-премьером.

Также мы писали о том, что Зеленский не мог определиться с решением о переназначении Авакова на пост главы МВД.

А еще вчера, 28 августа, под окнами у Зеленского требовали избавиться от главы МВД. "Аваков – черт. Арсен Аваков – министр слитых дел и нераскрытых убийств. Ему не место в Кабмине. Ему не место во власти. Никаких должностей. Только посадки... Выйдем напомнить [президенту Украины] Владимиру Зеленскому о "достижениях" Авакова на должности министра", – кричали активисты возле Офиса президента Украины на Банковой.