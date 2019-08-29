Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону подготовку к конференции в Нормандском формате, а также вопрос транзита природного газа.

Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Кабинет министров Германии.

Также Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Как сообщала "Страна", в "Нафтогазе" ожидают запуска российских обходных газопроводов "Турецкий поток" к концу 2019 года, а "Северного потока-2" - во втором полугодии-2020.

На сентябрь намечены переговоры о сохранении транзита российского газа через Украину.

Отметим, что в НАК "Нафтогаз" запустили программу "Газовый запас", по которой бытовые потребители в сентябре смогут закупить газ сразу на всю зиму. Сейчас у него фиксированная "летняя" цена - около 4,9 гривен за куб. На таких условиях можно приобрести до 25 тысяч кубов, чего, как посчитали в ведомстве Андрея Коболева, "достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства на протяжении всей зимы".

Ранее у Зеленского предупредили украинцев о сложной зиме. Существующие споры с компанией "Газпром" по поводу транзита газа, которые могут повлиять на рынок газа в Украине.