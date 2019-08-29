В Кремле не готовы предоставить информацию об обмене удерживаемыми лицами с Украиной, а также подтвердить информацию о переводе украинского режиссера Олега Сенцова в Москву. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, правильно ли считать освобождение в Киеве российского журналиста Кирилла Вышинского запуском процесса обмена удерживаемых лиц.

Также Песков заявил, что "имеют место определенные контакты". Что касается освобождения Кирилла Вышинского, пресс-секретарь Путина заявил, что в Кремле приветствуют это решение.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, известно ли в Кремле о переводе Сенцова в Москву. "Нет, не могу (ничего сказать)", - ответил Песков.

Напомним, по словам Виктора Медведчука, переговоры по обмену удерживаемыми лицами еще идут, по Сенцову вопрос пока не решен.

Между тем, народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз объявил об освобождении удерживаемых в России украинских граждан уже 30 августа, в том числе - Олега Сенцова. Также 29 августа в СМИ появилась информация, что украинского режиссера перевели в СИЗО Москвы в рамках подготовки к обмену.