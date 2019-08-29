Избранные народные депутаты в Верховную Раду 9 созыва из числа самовыдвиженцев формируют депутатскую группу "За будущее". За вхождение в объединение уже подписались 23 парламентария-мажоритарщика. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Один нардепов, который вошел в группу Дмитрий Лубинец сообщил, что называться она будет "За будущее" ("За майбутнє" – укр.)". Об этом Лубинец сообщил в кулуарах парламента. При этом он не стал называть фамилии других нардепов, которые войдут в группу. Согласно украинскому законодательству, такая группа будет иметь права фракции.

Ранее "Страна" в подробностях рассказывала про образование этой депутатской группы из депутатов-мажоритарщиков. Они ориентируются на Авакова и Коломойского. Именно эта группа получит позицию главы комитета по правам нацменьшинств и реинтеграции, куда делегировали Дмитрия Лубенца. Кроме того, группа Коломойского-Авакова получила позиции секретарей во многих важных с точки зрения бизнеса комитетов. Например, секретарем финансового комитета стал соратник Коломойского Игорь Палица. А этот комитет ключевой с точки зрения контроля на деятельностью банков и продвижение необходимых для Игоря Валерьевича шагов по "Приватбанку".

Нардеп Лубинец выступает координатором "За будущее". Ранее он входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко". Он был избран нардепом на внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу №60. В парламенте предыдущего созыва он представляет этот же округ.

В свою очередь еще один крупный олигарх Ринат Ахметов, который завел в Раду 6 мажоритарщиков от "Оппозиционного блока" во главе с Вадимом Новинским отказался от идеи сформировать свою собственную группу. "Они пока будут работать как внефракционные, а там посмотрим", - сказал источник "Страны".

Ранее "Страна" подробно анализировала, кто будет управлять новой Верховной Радой и какие законы она примет.

Сегодня, 29 августа, все депутаты перед началом первого заседания новой Рады получили удостоверения.