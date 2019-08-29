В четверг, 28 августа, экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко принял и подписал присягу народного депутата Украины. Об этом он сообщил в Facebook.

"Принял присягу народного депутата Украины", - написал Петр Порошенко и опубликовал соответствующее фото.

Скриншот: Facebook/ Петро Порошенко

Напомним, "Страна" следит за открытием новой Рады в режиме онлайн. Торжественное заседание продлилось около 15 минут, в 10:20 был объявлен перерыв до 13:00.

Также мы писали, что партия Порошенко выдвинула Джемилева на пост вице-спикера Рады. Кроме того, "Европейская солидарность" Порошенко выступила против снятия депутатской неприкосновенности, межу тем за такое решение сегодня на первом заседании будет голосовать Верховная Рада 9 созыва.