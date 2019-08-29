30 августа, в пятницу, в Украине погоду будет определять антициклон, благодаря которому установится сухой, ясный и теплый день. Об этом на своем Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение предпоследнего дня лета установится в пределах + 25...+ 29 градусов. На западе и юге она местами поднимется до +32, на северо-востоке - Сумщине и Харьковщине - составит + 22... + 25 градусов.

 

Фото: Facebook/ tala.didenko

По словам Диденко, помимо чистого неба и сухого воздуха, ожидается слабый или умеренный ветер. Поэтому всем любителям парусного спорта можно воспользоваться этим обстоятельством. Для них синоптик приводит параметры ветра:  юго-восточный и восточный, 3-8 метров в секунду.

В Киеве 30 августа ожидается сухая ясная погода. Воздух ночью прогреется до + 13...+ 16 градусов, а днем - до +27 градусов.

В Киеве и окрестностях ночью и рано утром ветер будет южным, слабым. Утром и до обеда подует юго-восточный ветер, с порывами до 8-10 м / с. Днем он будет ​​юго-восточный, умеренный, вечером - ближе к восточному, слабый.

 

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

Ранее "Страна" рассказывала, какой погода будет сегодня, 29 августа.

Мы также приводили слова синоптика, согласно которым на Украину надвигается холодный атмосферный фронт, но дождя не будет еще больше недели.

 

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