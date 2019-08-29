Сегодня, 29 августа, перед первым заседанием Верховной Рады народные депутаты от "Слуги народа" соберутся на фракцию, где встретятся с претендентами на должности в Кабмине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли на заседании фракции будущие члены правительства, претендент на должность главы фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сказал: "Да, все будут".

Депутаты от "Слуги народа" собрались на заседание фракции для обсуждения кадровых вопросов в 12:30. 

Ранее Арахамия также заявил, что Оксана Маркарова должна остаться в должности главы министерства финансов. "Насколько я знаю, Маркарова точно останется. Она профессиональный человек, нам надо готовить бюджет", - сказал он журналистам в Верховной Раде в четверг.

Также "Страна" сообщала о том, что за люди будут в новом Кабмине

Накануне "Страна" уже опубликовала список персонального состава руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионный зал. 

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!