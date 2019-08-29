Сегодня, 29 августа, перед первым заседанием Верховной Рады народные депутаты от "Слуги народа" соберутся на фракцию, где встретятся с претендентами на должности в Кабмине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли на заседании фракции будущие члены правительства, претендент на должность главы фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сказал: "Да, все будут".

Депутаты от "Слуги народа" собрались на заседание фракции для обсуждения кадровых вопросов в 12:30.

Ранее Арахамия также заявил, что Оксана Маркарова должна остаться в должности главы министерства финансов. "Насколько я знаю, Маркарова точно останется. Она профессиональный человек, нам надо готовить бюджет", - сказал он журналистам в Верховной Раде в четверг.

Также "Страна" сообщала о том, что за люди будут в новом Кабмине.

Накануне "Страна" уже опубликовала список персонального состава руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионный зал.