В четверг, 29 августа, в первый день работы нового созыва парламента Украины в сессионном зале поломался флажок Украины. По данным телеканала "НАШ", инцидент произошел у одного из парламентариев фракции "Слуги народа".

Фото: facebook.com/nashlive.ua

Флажок Украины не входит в подарочный набор депутата. Парламентарии сегодня бесплатно получили записную книжку, папку, ручку, удостоверение и значки, Конституцию Украины и ряд законов. Каждому депутату также вручили памятку о том, как пользоваться сенсорной кнопкой во время голосования.

Мы ведем прямой репортаж о происходящем.

Как сообщала "Страна", сразу после окончания перерыва (13.00) должно произойти сложение полномочий Кабинета министров в полном составе во главе с премьером Владимиром Гройсманом. Видеообращение об отставке Гройсмана появилось еще накануне.

Затем должны быть сформированы депутатские фракции и группы. После краткого доклада Парубия о деятельности Рады прошлого созыва планируется официальное создание парламентской коалиции. Скорее всего она будет состоять всего из одной фракции - "Слуга народа".

Напомним, что стал известен календарь работы Верховной Рады до января.