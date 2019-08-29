Сопредседателями фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в новой Раде станут народные депутаты Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Об этом со ссылкой на нардепа от этой политсилы Юрия Повелко пишет "Интерфакс-Украина".

"Фракция уже это решение приняла. Избраны два сопредседателя фракции – это Юрий Бойко и Вадим Рабинович", - сказал Павленко.

Напомним, "Страна" следит за открытием новой Рады в режиме онлайн.

Также мы писали, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" озвучила, на какие комитеты Рады претендует. В частности, политсила хотела бы назначить своих руководителей комитетов по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, по вопросам свободы слова, по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.