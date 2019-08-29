В правительстве, которое сформировала новая Верховная Рада 9 созыва, останется министр финансов времен экс-президента Петра Порошенко - Оксана Маркарова. Об этом сообщил народный депутат Давид Арахамия, который сегодня может быть избран руководителем фракции "Слуга народа".

"Насколько я знаю, Маркарова точно останется. Она профессиональный человек, нам надо готовить бюджет", - сказал он журналистам в Верховной Раде в четверг.

Напомним, Маркарову сделали министром, когда из Кабмина со скандалом ушел глава Минфина Александр Данилюк (сейчас он занимает должность секретаря СНБО). Маркарова родом из Ровно. Училась в Киево-Могилянской Академии, где получила степень магистра экологических наук, а затем - в Индианском университете в Блумингтоне (США). Там она получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.

Оксану Маркарову связывают с Натальей Яресько, бывшим министром финансов Украины и еще одним постмайдановским министром-экспатом. Оксана Маркарова была членом наблюдательного совета "Актив-банка" в 2012 году, когда банк принадлежал структурам братьев Клюевых. Она также является автором мрачного прогноза о том, что Украина сможет догнать нынешний уровень экономики Польши только через 50 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что разговоры о том, что "зеленый" Кабмин унаследует министра финансов из старого правительства, ходили еще с июля.