Участнику нападения на журналистов телеканала "112 Украина", которое произошло на вырубающем леса предприятии в Харьковской области, объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Он проходит по ч.3 ст.171 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Еще двое участников конфликта задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что именно эти лица совершали противоправные действия в отношении журналистов. В частности, как выяснили следователи, охранники лесоперерабатывающего предприятия, применяя силу, препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. В результате избиения журналист телеканала "112 Украина" получил ушиб спины, почки, а также кровоподтеки на лобной части головы и лице.

Во время досудебного расследования членов съемочной группы телеканала были признаны потерпевшими в уголовном производстве. Следователи подробно допросили их для установления полной картины происшествия. Пострадавшего журналиста направлено на медицинское обследование.

Следователи, прокуроры и работники оперативных подразделений допросили как свидетелей 48 человек. Процессуальным руководителем в уголовном производстве вынесено 22 постановления об отобрании образцов следов пальцев рук у 19 свидетелей и 3 потерпевших. Образцы необходимы для проведения экспертиз.

Кроме того, 10 человек привлечены к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование проводится по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст. 186 (грабеж), ст.293 (групповое нарушено общественного порядка), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: mvs.gov.ua

Как сообщала "Страна", за нападение на съемочную группу "112 Украина" под Харьковом задержали более 30 человек.