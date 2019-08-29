Избиравшийся в округе № 198 самовыдвиженец Сергей Рудик в кулуарах парламента заявил, что представители аппарата Верховной Рады не выдают ему удостоверение народного депутата, и вызвал правоохранителей. Об этом сообщает "112 Украина".

Как объяснил в своем посте на Facebook телеведущий канала ZIK и член правления общественной организации "Национальный интерес Украины" Василий Апасов, Рудик пришел в ВР, дал присягу, но остался без карточки для голосования из-за письма Центральной избирательной комиссии.

"Дело в том, что из ЦИК пришло письмо в аппарат ВР с пояснением, что по округу Сергея Рудика еще идут судебные разбирательства и могут быть изменения. Видимо, чтобы избежать истории, когда депутат голосует, а потом его победа на выборах отменена судом, решили не выдавать удостоверение и карточку для голосования", - написал Апасов.

Скриншот: Facebook/ vasiliyapasoff

По словам Апасова, Рудик всем показывает сайт ЦИК, уверяет, что секретариат ЦИК - "это фигня" и кричит: "Я депутат!" Однако руководитель аппарата ВР придерживается другого мнения.

Скриншот: Facebook/ vasiliyapasoff

Сам Рудик тоже охотно комментирует ситуацию.

"Мы сейчас показываем официальный сайт ЦИК, где победителем выборов в 198-м избирательном округе является Рудик Сергей Ярославович. Но руководитель аппарата дал указание работникам аппарата не выдавать мне удостоверение народного депутата, уже после того даже, как я принял присягу. Мотивируя официальным письмом, он называет письмо главы секретариата ЦИК. Я ему пытаюсь объяснить, что не может письмо главы секретариата ЦИК, как и завхоза, как и других технических работников, даже очень уважаемых, отменять собой решение ЦИК", - поясняет Рудик.

Как сообщала "Страна", 24 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 Черкасской области, которым был признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Рудик. Иск в суд подала кандидата в депутаты по тому же округу от "Слуги народа" Наталия Дьяченко.

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