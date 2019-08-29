Бывший актер студии "Квартал 95", а ныне депутат Юрий Корявченков по прозвищу Юзик пришел на заседание новоизбранной Верховной Рады 9 созыва. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

С Юзиком "Квартал" попрощался еще 21 августа на концерте в Одессе. Тогда актеры спели ему со сцены песню: "Юзик! Пока, братан! В нашем сердце пустота, на пять лет уходишь ты. Но в Раде будет депутат, которого увидеть будешь рад! Юра! Тебя мы будем ждать, И знай, что для тебя в любое время В наш "Вечерний Квартал" открыты будут двери…" Сам Юрий находился в этот момент в зрительном зале.

На первое заседание новой Рады он пришел в том же пиджаке, в котором был на концерте в Одессе.

Фото: "Страна"

Видео: Facebook/ Студия "Квартал 95"

Отметим, актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик" прошел в парламент от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в городе Кривой Рог.

Напомним, "Страна" следит за открытием новой Рады в режиме онлайн.