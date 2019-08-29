Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз объявил об освобождении удерживаемых в России украинских граждан уже 30 августа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Освобождение украинцев нардеп анонсировал перед журналистами по окончании торжественного заседания Верховной Рады в кулуарах парламента.

"Олег Сенцов в "Лефортово". По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан – это да", - заявил Чийгоз.

Напомним, сегодня стало известно, что украинский режиссер Олег Сенцов, который находился в российской исправительной колонии в городе Лабытнанги, переведен в московскую Бутырскую тюрьму.

А вчера, 28 августа, суд Киева отпустил под личное обязательство главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который более года провел в СИЗО. После этого появилась информация о его участии в предстоящем обмене удерживаемыми лицами.