Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко дал понять, что кандидатом на должность премьер-министра будет Алексей Гончарук. А вот Арсена Авакова могут назначить вице-премьером страны. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На вопрос о том, кто станет премьер-министром, он назвал имя - Алексей. И добавил, что "фамилия, которая чаше всего звучала и я думаю, что все-таки дойдет до голосования". На вопрос, насколько возможно назначение действующего министра внутренних дел Арсена Авакова на должность вице-премьер-министра, парламентарий ответил: "Возможно, если вообще сохранится конфигурация с вице-премьерами".

Отвечая на вопрос агентства, сколько человек из фракции может уйти в исполнительную власть, Корниенко сказал: "Думаю, от 5 до 15".

Напомним, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в последние дни работы правительства записал видеообращение к преемникам, которое разместил в своем Twitter. "Вскоре здесь будут работать новые люди, и в знак поддержки и уважения я оставляю здесь две книги - "Кобзарь", который пригодится каждому украинском. А вторая книга - "Война", кстати, ее разработали журналисты телеканала "1+1". Она должна быть напоминанием чиновнику, что в Украине продолжается российская вооруженная агрессия. Продолжается война", - подчеркнул он.

Также мы писали о том, что Зеленский еще не принял решение о переназначении Авакова на пост главы МВД.

Как сообщала "Страна", в Верховную Раду для голосования на пост премьер-министра также внесли кандидатуру Алексея Гончарука, о котором мы подробно писали ранее.