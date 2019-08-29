В городе Хмельницкий полицейские остановили т.н. "криминальную сходку". С нее в ближайшее отделение полиции доставили 19 человек. Она проходила на территории одного из комплексов отдыха 28 августа. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"В ходе принятых мер 19 человек доставили в ближайшее отделение полиции для проверки законности их пребывания на территории государства и возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщают полицейские. Среди ее участников были представители различных регионов Украины, которые по данным полиции имеют широкий круг криминальных связей.

Сообщается, целью сбора было празднование дня рождения "вора в законе" по кличке "Гули", а также проведение интернет-конференции для согласования своих дальнейших преступных действий.

Фото: hm.npu.gov.ua

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