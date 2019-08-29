После закрытия торжественного заседания Верховной Рады 9 созыва, на котором нардепы приняли присягу, народные избранники получают удостоверения. Соответствующие фото опубликовала инициатива "Честно" в Twitter.

Так, с 10:20 до 13:00, когда начнется первое заседание новоизбранного парламента, у депутатов есть время, чтобы подписать присягу, получить подарочный набор, нагрудный знак и удостоверение, а также карточку для голосования. В здании Рады образовалась внушительная очередь из депутатов, которые собираются это сделать. Отметим, что присягу подписывают у столов регистрации на втором этаже.

Фото: Twitter/ chesno_movement

Напомним, "Страна" следит за открытием новой Рады в режиме онлайн.

Также мы писали, что первым решением Рады станет снятие депутатской неприкосновенности.