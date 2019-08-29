Сегодня Верховная Рада должна утвердить министром здравоохранения Зоряну Скалецкую (в замужестве Черненко) - бывшую супругу экс-нардепа от БПП Александра Черненко и медицинскую активистку времен Ульяны Супрун.

"Страна" ведет онлайн-хронику первого заседания нового парламента, где большинство составила фракция "Слуги народа".

Скалецкая - участница "Реанимационного пакета реформ". Это инициатива, которая финансируется за счет западных грантов и все последние годы отстаивала медреформу Супрун.

То есть ситуация в украинском здравоохранении, вероятно, будет идти тем же путем, куда ее вела и.о. министра.

"Страна" разбиралась, что известно о Зоряне Скалецкой.

Министр без диплома врача

Зоряна еще в 2015 году числилась главным экспертом "Реанимационного пакета реформ" и курировала сферу здравоохранения. Она поддерживала идею тогдашнего министра Александра Квиташвили дать автономию больницам, а по сути - переложить их финансирование на местные бюджеты.

Она кроме прочего в 2015 году вела пилотные проекты по реформе экстренной медпомощи в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.

Что конкретно делала в этой сфере Зоряна Скалецкая - неизвестно. Однако за последние годы "скорые" перестали выезжать, если пациент не при смерти или не рожает. Хотя раньше приезжали и на высокую температуру и на другие тяжелые состояния.

В целом Зоряна была одним из активных лоббистов медреформы Супрун и частым гостем эфиров на эту тему. На претензии телеведущих о том, что в больницах все по-старому, Черненко отвечала, что такие масштабные реформы, которые проводятся сейчас, требуют длительного времени.

Что интересно, Зоряна Скалецкая не имеет медицинского образования. У нее есть юридический диплом "могилянки", такой же - университета Марии Склодовской-Кюри в Польше и с десяток разнообразных зарубежных тренингов - от умения выступать на публике до курсов лидерства в США.

С медициной она связана разве что через духмесячный дистанционный курс Всемирного банка "Здравоохранение и бедность", одномесячный - "Реформируя здравоохранение и его финансирование". Также она целый месяц изучала этику медицины в Центральной и Восточной Европе по программе американского национального института здоровья.

Впрочем, Зоряна не такой уж и профан: на днях она прошла курсы первой медпомощи и теперь умеет делать непрямой массаж сердца.

На данный момент Зоряна явлется замдекана факультета правовых наук НАУКМА. Резюме Зоряны размещено на сайте Киево-Могилянской академии. Там указано, что она проживает в центре Киева, на Подоле (улица Хорива).

Муж в БПП и критика Зе

Новая министр здравоохранения была замужем за экс-нардепом от Блока Петра Порошенко - Александром Черненко. У них двое детей: сын Маркиян и дочка Ярина. В настоящий момент они в разводе.

В декларации мужа на Зоряну записана 50-метровая квартира в Киеве, купленная в 2017 году.

Интересно, что Черненко минувшей зимой, будучи членом парламентской команды Порошенко, искал способы запретить показ третьего сезона сериала "Слуга народа" на телеканале 1+1 (на Банковой этот фильм рассматривали как опасную и эффективную рекламу Зеленского).

Так утверждали журналисты со ссылкой на телефонные переговоры нардепа. Сам Черненко называл утечку фейком, хотя и признал, что в нем были использованы его реальные переговоры.

Детали этого скандала "Страна" разбирала в материале За "Слугу народа" ответит. Как на Банковой хотят оставить Зеленского без сериала и могут ли его снять с выборов.

Сама же Зоряна вполне открыто критиковала команду Зеленского, причем совсем недавно. После обысков на металлургическом комбинате "Арселор Миттал" в Кривом Роге, который подозревают в нарушении экологических норм.

Когда СБУ пришла на комбинат, Зоряна написала пост. В нем она заявила, что масштаб онкологических заболеваний в городе не так уж и велик, как утверждает власть. И предположила, что статистику намеренно завысили.

Отметим, что пост Черненко был написан в тот момент, когда грантовая общественность бросилась массово защищать комбинат "Арселор Миттал" от обысков СБУ, которое возглавляет друг Зеленского Иван Баканов. Как и президент, он из Кривого Рога.

Ве это говорит о том, что Зоряна - элемент, который до последнего был чуждым команде Зеленского. И попасть в нее он смог лишь в рамках давления извне.

"Страна" уже рассказывала, что влиятельные западные эмиссары приезжали в Киев, чтобы склонить Зе оставить на своем посту Ульяну Супрун. Однако и.о. министра оказалась слишком токсичной кандидатурой - у нее резко отрицательный рейтинг народного доверия.

Поэтому, в конечно счете, пришли к компромиссу - Супрун уходит, но на ее место придет человек, который будет воплощать тот же курс движения украинской медицины - сворачивание государственного обеспечения и введение платной медпомощи. А также лоббирование интересов американских и европейских фармкомпаний.

Впрочем, не только их. "Своим человеком" Зоряну назвал соратниз Зеленского, нардеп и будущий глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий. СМИ опубликовали его переписку.

На фото видно, что Радуцкий переписывается с человеком, записанным под именем Никон Игорь. Нардеп пишет собеседнику: "Мой человек Зоряна Черненко"".

Собеседник на это отвечает - все говорят, что Супрун. В ответ Радуцкий парирует с использованием мата - мол, не дождутся.

То есть так или иначе, но у Зеленского, похоже, нашли компромисс между интересами своей команды и западных партнеров.

Посмотрим, что это будет означать для украинцев.